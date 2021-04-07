«عطية»: أسوان الأولى في حصاد القمح و80 % زيادة في المساحات

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن إطلاق موسم حصاد القمح في أول باكورة للذهب الأصفر على مستوى محافظات الجمهورية نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، وذلك في صومعة تابعة للقطاع الخاص والمؤجرة لشركة مطاحن مصر العليا بسعة تصل لأكثر من 30 ألف طن.ووجه محافظ أسوان، بتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم اللازمة للمزارعين بمختلف القرى والمراكز، لاستلام الكميات الموردة من القمح بالصوامع والشون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة التيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد الأقماع واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلي بالجودة العالية المطلوبة.وكشف المحافظ أن هذا العام سيشهد زيادة في توريد كميات الأقماع بنسبة 80 % نظرًا لزيادة المساحات المنزرعة من القمح والتي وصلت إلى 104 ألف فدان، لافتًا إلى أن زيادة المتوسط العام لإنتاج الفدان إلى 22 إردبا بعد أن كان 18 إردبا للفدان، وذلك بعد ضخ استثمارات جديدة بمنطقة توشكى من خلال العديد من الشركات الاستثمارية التي قامت بزراعة حوالي 5.46 آلاف فدان من القمح، بجانب المساحات المنزرعة من قبل والتي تصل إلى 5.58 آلاف فدان، بمناطق شباب الخريجين بوادي النقرة، ووادي الصعايدة، ومن خلال جمعيات الائتمان، والإصلاح الزراعي، والمراقبة الريفية.ومن جانبه أوضح المحاسب حسام العربي، وكيل وزارة التموين بأسوان، بأنه تنفيذًا لتعليمات وزير التموين ومحافظ أسوان، ستبدأ 5 صوامع وشون في استلام شحنات القمح بجودة عالية، مؤكدًا على تقديم كافة التسهيلات أثناء عملية الاستلام لتفادى أي عقبات تعوق ذلك لسرعة تخزينها بالصوامع والشون المخصصة لها بطاقة إجمالية 126 ألف طن، منها صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب صوامع مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صوامع مطاحن المفلسة بطاقة 60 ألف طن، وأيضًا شون البنك الزراعي بطاقة 5 آلاف طن، فضلًا عن صومعة توشكى.