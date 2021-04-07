«حاسبات القاهرة» تنظم رابطة «SCCI » لتأهيل الطلاب لسوق العمل

نظم مجموعة من طلاب كلية حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة، رابطة تهدف إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل تحت اسم رابطة SCCI المعروفة باسم المؤتمر الطلابي للاتصالات والمعلومات التابع لجامعة القاهرة كلية حاسبات ومعلومات، وتأسست الرابطة عام 2006 تحت إشراف دكتور عمرو كامل الأستاذ في الكلية حتى وفاته، وأصبحت تحت إشراف وكيل الكلية الدكتور محمد صالح.ويتكون فريق scci من ١٣٢ طالبا وطالبة يسعون جميعًا لتحقيق نفس الأهداف لمساعدة الطلاب، ويتم توزيعهم على أقسام الكلية، وانطلقوا إلى حوالي 18 جامعة مصرية لتأسيس المجموعات الدراسية، ثم بدأنا فى تقديم التدريبات فى مجالات مختلفة مثل التسويق والبورصة وغيرها.ونظمت الرابطة خمس ورش تعليمية مجانية بهدف إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، والتي تعد الرابطة مشروع تعليمي للشباب من الشباب، من خلال اختيار مجموعة من المتفوقين دراسيا فى مجالات مختلفة، وتقديم خبراتهم لآخرين في المجال نفسه.ومن أبرز الفعاليات التي تم تنظيمها أنشطة خيرية منها نشاط إفطار صائم وزيارة دور الأيتام والمسنين وتوزيع كراتين رمضانية وكسوة وبطاطين في فصل الشتاء، بالإضافة إلى حفلة استقبال المشاركين بالورش بحضور شخصيات عامة داعمة للشباب، وتم تنظيم رحلات ترفيهية للطلاب، إلى جانب تقديم خمس ورش مجانية هادفة للخروج من الجامعة بمستوى تعليمى أفضل، وخبرة فى مجالات الدراسة والعمل.