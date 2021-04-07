سيامة كهنة جدد بإيبارشية السويس

قام الأنبا بموا أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالسويس، بسيامة عدد من الكهنة الجدد بالإيبارشية لكنيسة مار جرجس جنيفة.وقضى الأباء الكهنة الجدد خلوة الأربعين يوم التي تسبق استلام الخدمة بالكنيسة بدير القديس ماريوحنا الحبيب بطريق الإسماعيلية.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بعيد «البشارة».ويعد عيد البشارة المجيد أحد الأعياد السنوية في الكنيسة، بل من أهمها، كونه أول الأعياد المسيحية، وهو أول الأعياد من حيث ترتيب أحداث ميلاد المسيح، فلولا البشارة وحلوله في بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء يسمونه رأس الأعياد والبعض يسمونه نبع الأعياد أو أصل الأعياد.وترجع قصة عيد البشارة إلى إنجيل لوقا عندما أرسل الله الملاك جبرائيل إلى العذراء مريم ليبشرها بتجسد المسيح منها.