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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشكيل لجنة للتأكد من الالتزام بالمواصفات في مشروعات التطوير ببنها

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:12 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية صباح اليوم، بمنطقه الفلل بمدينة بنها لمتابعة أعمال تطوير الكورنيش، رافقه خلالها المهندس محمد إسماعيل، مدير مديرية الطرق، وحمادة وهدان، نائب رئيس مدينة بنها والمهندسين القائمين على المشروع، موجها بتشكيل لجنة للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

و تابع محافظ القليوبية أعمال الرصف بطول كورنيش النيل، والتأكد من وضع بالوعات صرف الأمطار، ومراجعة جودة الأشجار، كما وجه باستكمال أعمال الرصف بالشوارع الجانبية كما لاحظ أخطاء في اعمال "البلدورات" ووجه بتغييرها فورا، كما تابع أعمال رصف بلاط بشكل ديكوري أسفل كورنيش النيل، وأماكن وضع "البلدورات" موجها بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء الإنشاءات أو التشجير والشكل الجمالي والحضاري، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال خطوط الكهرباء والتي يتم توزيعها على أعمدة الإنارة الديكورية

ووجه المحافظ، بدفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة ليتم تسليم المشروع، مؤكدا ضرورة مراعاة زيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، والإسراع في نسب التنفيذ مع المتابعة المستمرة من خلال لجنة للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

في سياق أخر عقد اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، اجتماعا موسعا مع مسؤولي الطرق، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومهندسي الجهاز التنفيذي، وهيئة الطرق والكباري، ومندوب شركة غاز مصر، والإدارة الهندسية بمجلس المدينة، وبحضور نواب رئيس المركز والمدينة.

وقال رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أنه شارك في الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية لقرى أسنيت، وكفر تصفا بهدف تذليل العقبات من أجل توصيل الغاز لقرى الوحدة المحلية، بكفر تصفا، والبر الشرقي بأسنيت، وقرية كفر عزب غنيم، وعزبة الشيخة فاطمة لراحة وخدمة المواطنين.

وأضاف "رفعت" أننا نعمل على استكمال كافة الخدمات والمرافق لشعور أهالينا المواطنين بالرضا التام داخل المدينة وقرى الوحدات المحلية، مشيرا إلى الحرص على المتابعة المستمرة للتعرف على الأوضاع والمعوقات والعمل على حلها فورا من أجل إنجاز الخدمات لجموع الأهالي، والارتقاء بالأوضاع المعيشية في شتى المجالات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أن المدينة تشهد خطة تطوير غير مسبوقة استهدف تطوير وتجميل وتوسعة الشوارع والطرق، من خلال استرجاع أملاك الدولة المعتدى عليها والمنهوبة وتم عودتها إلى ولاية الدولة وإنشاء منافع عامة وحدائق مجانية للمواطنين وأسرهم، بناء على تعليمات محافظ القليوبية الذى يوصي دائما ببذل الجهد لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين.

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