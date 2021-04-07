الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن موقف الدولة المصرية من مشروع سد النهضة كان موقفًا مشرفًا واحترمنا رغبة الشعوب في أن يكون لها شكل من أشكال التنمية.وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية: "أنا قولت في مصر نقدر التنمية بشرط أنه لا يمس مصالح مصر.. وكلامنا لم يتغير.. مش قولنا كلام وتراجعنا عنه".واستطرد: "من فضلكم.. نفس الكلام لم يتغير وقولت الكلام ده أمام البرلمان فى إثيوبيا.. أنا مش غيرت كلامى في احترام التنمية في إثيوبيا لتحسين أحوال شعوبهم.. في إطار أن هذا الأمر عدم المساس بمصالح مصر.. وهذا الكلام واضح".