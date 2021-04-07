وزير الري السوداني لـ«العربية»: لم يتم إعطاء مراقبي الاتحاد الإفريقي أي دور في مفاوضات سد النهضة

يعقد وزير الري السوداني، ياسر عباس، مؤتمره الصحفي، حول مفاوضات سد النهضة، وفق لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.وأشار عباس، أنه لم يتم إعطاء مراقبي الاتحاد الإفريقي أي دور في عملية التفاوض بشأن سد النهضة.فيما قال عباس، وفق لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، إن السودان طلبت تغيير منهجية التفاوض بسبب تغييب الدور الإفريقي.