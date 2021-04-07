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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي: المعلومات كنز وعورة.. ولدينا القدرة على حماية البيانات

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:14 م
السيسي
السيسي
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن البيانات تمثل كنزًا وفي نفس الوقت "عورة"، ولدي مجمع "الإصدارات المؤمنة والذكية" القدرة الكاملة على حماية البيانات.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء "مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بطريق (القاهرةـ العين السخنة) بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وعدد من كبار رجال الدولة.

وأوضح الرئيس السيسي أنه لن يكون في مقدور أي طرف الاطلاع سوى على ما تحتاج إليه هذه الجهة في عملها دون الاطلاع على باقي المعلومات، في إطار حماية الخصوصية.

وقال الرئيس السيسي: إن القدرة التكنولوجية يجب أن يصاحبها تقييم لمخاطر التطور التكنولوجي والبعد بها عن إحداث أي ضرر.

وأضاف الرئيس السيسي أننا نحتاج إلى توثيق بياناتنا خاصة الحكومية لحصر كل العناصر التي تتعلق بأى عملية من العمليات وأيضًا حماية أملاك الدولة.

وقال: إنه يجب خلال عام تسجيل كل البيانات لوضع ليس فقط قواعد بيانات؛ وإنما أيضًا عقود مؤمنة وموثقة لكل أراضي الدولة بوثائق وشهادات مؤمنة.

ويعد المجمع صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومي.

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