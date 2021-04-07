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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«لصوص لكن ظرفاء».. حبس نجار سرق محل ذهب بنفق فى الجدار

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:23 م
ذهب
ذهب
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس نجار لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة محل مشغولات ذهبية عقب كسر جدار المحل وحفر نفق منه بمنطقة المعصرة.

وتلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من مباحث قسم شرطة المعصرة يفيد بورود بلاغ من صاحب محل للمشغولات الذهبية عن اكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل المحل ملكه.

بالانتقال والفحص تبين وجود فتحة بالحائط الجانبي للمحل وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء محمد عبد الله، نائب مدير مباحث القاهرة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجار وتم ضبطه وبحوزته حقيبة من القماش بداخلها الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب النقب باستخدام الأدوات المضبوطة، حيث تمكن من دخول المحل عقب قيامه بإحداث الفتحة بالحائط الجانبي المؤدى للمحل، وسرقة المصوغات الذهبية، وتم بإرشاده ضبط كمية من المشغولات الذهبية المُستولى عليها بمسكنه.

كما أرشد عن باقي المسروقات المستولى عليها لدى عميليه سيئي النية، اثنين من أصحاب محال المشغولات الذهبية بمحافظة سوهاج، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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