بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

أصبحت ويلز أول بلدان المملكة المتحدة التي تبدأ فى استخدام لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة موديرنا.كما أصبحت إيلي تايلور، وهي مقدمة رعاية، أول امرأة بريطانية تتلقى لقاح موديرنا عندما حصلت على اللقاح في مستشفى ويست ويلز العام في كارمارتين اليوم الأربعاء.وتمت الموافقة على اللقاح- الذي يستلزم التطعيم به الحصول على جرعتين- من جانب الهيئة التنظيمية البريطانية، وهي وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، في 8 يناير، ما جعله ثالث لقاح لفيروس كورونا يُصرح باستخدامه بعد لقاحي فايزربيونتك وأسترازينيكا أوكسفورد.وتم إرسال نحو 5 آلاف جرعة إلى مراكز التطعيم، أمس الثلاثاء، واشترت بريطانيا ما مجموعه 17 مليون جرعة.