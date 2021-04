كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق الدفع

ويمكن من خلال الضغط على هذا الرابط معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي، ولكن الآن عندما يحاول العملاء مسدود فاتورة التليفون الارضي عن شهر يناير 2021، الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون ستظهر لهم الرسالة التالية: «لا توجد فواتير مستحقة للسداد».تسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط (من هنــــــــــا ).كتابة اسم المشترككتابة رقم الهاتف الأرضي المراد الاستعلام عن فاتوره مسبوقا بكود المحافظةالضغط على كلمة الاستعلامسيظهر إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية بالتفاصيل

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

15 أبريل 2021، أصدرت الشركة المصرية للاتصالات WE فاتورة التليفون الارضي عن شهر مارس 2021.14 مايو 2021 انتهاء فترة السماح المحددة من شركة WE كموعد نهائي لسداد فاتورة التليفون الأرضي.15 مايو 2021 تقوم الشركة المصرية للاتصالات بمنع العميل من إجراء اتصالات والسماح له باستقبال المكالمات فقط.14 يونيو 2021 انتهاء آخر موعد لسداد الفاتورة قبل قطع الحرارة وفرض غرامة التأخير.15 يونيو 2021 تقوم شركة الاتصالات بقطع الحرارة عن التليفون ومنع العميل من استقبال أو إجراء مكالمات وفرض غرامة تأخير على عدم السداد للفاتورة.مراكز شركة WE (السنترالات)خدمة Bee.خدمة فورى.خدمة سداد.خدمة خدماتي.خدمة مصاري.مكاتب البريد.خدمة أمان.ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدوليخدمة خدماتي.خدمة ممكن.خدمة فودافون كاش.