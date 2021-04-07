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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق الدفع

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:17 م
التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
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يبحث المواطنون عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي، بالتزامن مع بداية شهر أبريل والاقتراب من شهر رمضان المبارك حيث يفضل الكثير من المواطنين مشاهدة الدراما الرمضانية عبر المنصات الإلكترونية عن طريق الإنترنت الأرضي بدلا من التلفزيون.

ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من موقع المصرية للاتصالات والذي حصل على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة القليلة الماضية عقب إصدار الفاتورة الربع سنوية يوم 15 أبريل الجاري.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من موقع الشركة المصرية للاتصالات عن شهر أبريل 2021 في يوم 15 أبريل 2021، عن طريق إدخال رقم التليفون وكود المحافظة على موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنا.

ويمكن من خلال الضغط على هذا الرابط معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي، ولكن الآن عندما يحاول العملاء مسدود فاتورة التليفون الارضي عن شهر يناير 2021، الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون ستظهر لهم الرسالة التالية: «لا توجد فواتير مستحقة للسداد».

تسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط (من هنــــــــــا).

كتابة اسم المشترك

كتابة رقم الهاتف الأرضي المراد الاستعلام عن فاتوره مسبوقا بكود المحافظة

الضغط على كلمة الاستعلام

سيظهر إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية بالتفاصيل

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جدول مواعيد سداد فاتورة التليفون المنزلي يناير 2021 والإجراءات

15 أبريل 2021، أصدرت الشركة المصرية للاتصالات WE فاتورة التليفون الارضي عن شهر مارس 2021.

14 مايو 2021 انتهاء فترة السماح المحددة من شركة WE كموعد نهائي لسداد فاتورة التليفون الأرضي.

15 مايو 2021 تقوم الشركة المصرية للاتصالات بمنع العميل من إجراء اتصالات والسماح له باستقبال المكالمات فقط.

14 يونيو 2021 انتهاء آخر موعد لسداد الفاتورة قبل قطع الحرارة وفرض غرامة التأخير.

15 يونيو 2021 تقوم شركة الاتصالات بقطع الحرارة عن التليفون ومنع العميل من استقبال أو إجراء مكالمات وفرض غرامة تأخير على عدم السداد للفاتورة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

مراكز شركة WE (السنترالات)
خدمة Bee.
خدمة فورى.
خدمة سداد.
خدمة خدماتي.
خدمة مصاري.
مكاتب البريد.
خدمة أمان.
ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي
خدمة خدماتي.
خدمة ممكن.
خدمة فودافون كاش.

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