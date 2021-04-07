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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3828 مواطنا تلقوا لقاح كورونا بمنافذ التطعيم في القليوبية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:06 م
تطعيمات كورونا
تطعيمات كورونا
كتب صلاح حسنى
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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا علي لقاح فيروس كورونا المستجد، بلغ منذ فتح باب التطعيم حتي الآن 3828 مواطنا تلقوا التلقيح في منافذ المحافظة، في مستشفى كفر شكر المركزي تلقي 1631 مواطنا التطعيم، و897 مواطنا بمركز طب الاسرة بسنديون، و1300 مواطنا بمركز طبي حجازي بمركز شبرا الخيمة.

وكشفت بيانات مديرية الصحة بالقليوبية، أن 112 مواطنا تلقوا اللقاح بكفر شكر المركزي، اليوم، و36 مواطنا في مركز طب الاسرة بسنديون بقليوب، و113 بمركز طب حجازي بشبرا الخيمة بإجمالي 261 مواطنا.

وكانت المحافظة فد سجلت أمس وفقا لمصدر بمديرية الصحة بالمحافظة، 5 حالات وفيات إثر مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بمستشفيات القليوبية من بينهم سيدتين، مضيفا أن مستشفى قها للعزل الصحي سجل 4 حالات وفاة بينما سجل مستشفى الجمعية الشرعية ببنها حالة وفاة

وكشف المصدر أن المتوفين بمستشفى قها، هم "غ. ط. م"، 70 سنة، من قرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ، و"ر. أ. ع "، 69 سنة، من مدينة كفر شكر، و"ز. إ. أ"، 90 سنة، من القناطر الخيرية، وآخر مضيفا أن المتوفية بمستشفى الجمعية الشرعية ببنها هي "خ. ع. م "، كما سجلت المحافظة أمس 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.

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