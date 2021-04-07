رابط تسجيل تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:18 م
هبه محمدطباعة
التسجيل في تكافل وكرامة 2021 من ضمن الموضوعات المهمة التي يهتم بها الكثير في الفترة الأخيرة، وتستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وخصوصًا على موقع " جوجل " من قبل المواطنين أصحاب معاش تكافل وكرامة، عن رابط تسجيل تكافل وكرامة 2021 والخطوات التي يجب أن يقوم بها المتقدم.
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الخطوة الثالثة: ثم يقوم بالضغط على خانة خدمات تكافل وكرامة.
الخطوة الرابعة: التأكد من كافة البيانات التي قمت بإدخالها.
الخطوة الخامسة: يقوم صاحب الخدمة بالضغط على خانة الاستعلام.
استعلام تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي
وأطلقت وزارة التضامن الإجتماعي، المنصة الإلكترونية التي يتمكن من خلالها التسجيل في خدمة تكافل وكرامة 2021، وذلك توفيرًا لوقت المواطن وتخفيف عنه عبء الحياة، وتلتزم كافة الوزارات بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقًا لقرارات الحكومة المصرية، للحد من انتشار فيروس كورونا الخطير في البلاد الذي عاود في التفشي من جديد وأصبح أكثر خطورة وشراسة عن السابق وأسرع في الإنتشار.
ولأن أصحاب معاش تكافل وكرامة يبحثون باستمرار على محركات الإنترنت بموقع جوجل، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط التسجيل تكافل وكرامة 2021، وكيفية الاستعلام بالخطوات.
ولأن أصحاب معاش تكافل وكرامة يبحثون باستمرار على محركات الإنترنت بموقع جوجل، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط التسجيل تكافل وكرامة 2021، وكيفية الاستعلام بالخطوات.
رابط التسجيل تكافل وكرامة 2021
وفي الوقت الحالي، يبحث المواطن عن أسهل طريقة لإنهاء كافة الخدمات التي يبحث عنها من خلال المنصات الإلكترونية، حيث أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي رابط التسجيل تكافل وكرامة 2021، ويمكن من خلال المواطن الاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة وبكل سهولة، والرابط هو كالتالي من هنا.
وتساند التضامن الاجتماعي المواطن في تلك الظروف الراهنة لتخفيف الإزدحام والتكدس في الشوارع والمصالح الحكومية حفاظًا على صحة المواطنين من عدوى كورونا.
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استعلم بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021 تسجيل
الخطوة الأولى: يقوم صاحب بطاقة تكافل وكرامة عبر المنصة الإلكترونية على موقع وزارة التضامن الاجتماعي و الرابط هو كالتالي من هنا.الخطوة الثانية: يقوم صاحب الخدمة بالدخول على الموقع من خلال كتابة كافة البيانات الخاصة بصاحب الإعاقة مثل ( الاسم بالكامل - الرقم القومي المكون من 14 رقمًا - المحافظة التابع لها - رقم الهاتف ).
الخطوة الثالثة: ثم يقوم بالضغط على خانة خدمات تكافل وكرامة.
الخطوة الرابعة: التأكد من كافة البيانات التي قمت بإدخالها.
الخطوة الخامسة: يقوم صاحب الخدمة بالضغط على خانة الاستعلام.