رابط تسجيل تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

رابط التسجيل تكافل وكرامة 2021

وأطلقت وزارة التضامن الإجتماعي، المنصة الإلكترونية التي يتمكن من خلالها التسجيل في خدمة تكافل وكرامة 2021، وذلك توفيرًا لوقت المواطن وتخفيف عنه عبء الحياة، وتلتزم كافة الوزارات بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقًا لقرارات الحكومة المصرية، للحد من انتشار فيروس كورونا الخطير في البلاد الذي عاود في التفشي من جديد وأصبح أكثر خطورة وشراسة عن السابق وأسرع في الإنتشار.ولأن أصحاب معاش تكافل وكرامة يبحثون باستمرار على محركات الإنترنت بموقع جوجل، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط التسجيل تكافل وكرامة 2021، وكيفية الاستعلام بالخطوات.