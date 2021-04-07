جامعة بنها تنظم ندوة عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

نظمت إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها، ندوة تعريفية بعنوان "مبادئ السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة القوى العاملة.يأتي ذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، وبحضور الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها، والدكتور إبراهيم راجح، المدير التنفيذي للوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث، ومجدي حسن حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وايمان شحاتة، مدير مديرة القوى العاملة بالقليوبية، ورفعت نان، أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.وأشار المشرف على قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها، أن السلامة والصحة المهنية ليس هدفها فقط الحفاظ على المنشآت بل الحفاظ على العنصر البشري، وهو ما تسعى اليه الجامعة في كافه منشآتها من خلال مراعاة كافة الاشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتدريب العنصر البشري علي وسائل الصحة والسلامة المهنية.من جانبه قال المدير التنفيذي للوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث، أن الندوة حاضر فيها إيمان السيد، وكيل وزارة القوي العاملة بالقليوبية، ومدير الحماية المدنية بالقليوبية، والكيميائي محمد منتصر، رئيس الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة، والمهندسة منال عفيفي، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية.وأشار "راجح" إلى أن الندوة تأتي في إطار توعية العاملين بالكليات والمدن الجامعية بالجامعة بأهمية توافر إرشادات السلامة والصحة المهنية من أجل حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، والحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات، بالإضافة إلى توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.