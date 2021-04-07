رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة بنها تنظم ندوة عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:04 م
جامعة بنها
جامعة بنها
كتب صلاح حسنى
طباعة
نظمت إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها، ندوة تعريفية بعنوان "مبادئ السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة القوى العاملة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، وبحضور الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها، والدكتور إبراهيم راجح، المدير التنفيذي للوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث، ومجدي حسن حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وايمان شحاتة، مدير مديرة القوى العاملة بالقليوبية، ورفعت نان، أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

وأشار المشرف على قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها، أن السلامة والصحة المهنية ليس هدفها فقط الحفاظ على المنشآت بل الحفاظ على العنصر البشري، وهو ما تسعى اليه الجامعة في كافه منشآتها من خلال مراعاة كافة الاشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتدريب العنصر البشري علي وسائل الصحة والسلامة المهنية.

من جانبه قال المدير التنفيذي للوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث، أن الندوة حاضر فيها إيمان السيد، وكيل وزارة القوي العاملة بالقليوبية، ومدير الحماية المدنية بالقليوبية، والكيميائي محمد منتصر، رئيس الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة، والمهندسة منال عفيفي، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية.

وأشار "راجح" إلى أن الندوة تأتي في إطار توعية العاملين بالكليات والمدن الجامعية بالجامعة بأهمية توافر إرشادات السلامة والصحة المهنية من أجل حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، والحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات، بالإضافة إلى توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعويض «الطيار الموقوف» 6 ملايين جنيه من محمد رمضان

وفاة محافظ بورسعيد السابق بفيروس كورونا

حارس مقابر «جثة كورونا المتفحمة»: «لقيت الباب مفتوح بعد الدفن بيوم»

السودان: تعنت إثيوبيا يفتح كافة الخيارات لحماية أمننا


الصور

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

«روبوت» جامعة أسيوط يتأهل ضمن 16 فريقا عالميا بمهرجان الهندسة الدولي

image description

وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

image description

تزامنا مع موكب المومياوات.. جامعة أسيوط تنظم فعالية مصر الحضارة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

اختطاف صينيين اثنين يعملان في منجم ذهب في نيجيريا

أخبار حالة الطقس في مصر غدًا الخميس 8-4-2021

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. «الكوميديا الإلهية» بحلّة جديدة للمترجم حسن عثمان

أحمد فؤاد درويش يحكي ذكرياته عن فارس الثقافة المصرية

مكتبة الإسكندرية تحتفي بألفية «المناظر» لابن الهيثم

إقبال كبير على حفل «الغوري للتراث» ببيت السحيمي (صور)