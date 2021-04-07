مقتل 60 إرهابيًا في سلسلة جبال حمرين العراقية

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، إن جهاز مكافحة الإرهاب قتل 60 إرهابيًا ودمر 12 كهفًا ووكرًا في سلسلة جبال حمرين.وأضاف رسول - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الأربعاء - أنه وفقًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، واصلت قوات الجهاز عملياتها النوعية والمتميزة، بعد انطلاق عملية (الأسد المُتاهب) في الشهر السابق والتي أسفرت عن تدمير 120 كهفًا ووكرًا وقتل 27 عُنصرًا من (داعش).وأوضح أنه إثر هذه العملية هرب بعض العناصر الإرهابية نحو سلسلة تلال حمرين، بعد أن ضاق بهم الحال في سلسلة جبال قرة جوغ، وقد تمكن رجال جهاز مُكافحة الإرهاب من رصد تحركات هروبهم.وأشار إلى أنهم تمكنوا من شن قصف مكثف على أوكار بقايا (داعش)؛ ليشهد تدمير المقرات البديلة التي لجأوا إليها بشكل كامل، ما أسفر عن مقتل 60 إرهابيًا.