1139 إصابة جديدة بكورونا فى ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال المدير العام للصحة بالوزارة نور هشام عبدالله- في تصريح نقلته صحيفة "ذا ستار" الماليزية - إن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في ماليزيا وصل إلى 354 ألفا و468 حالة، بينها 14 ألفا و161 حالة نشطة.وأعلن المسئول الماليزي أن العدد الإجمالي للمتعافين تجاوز الـ338 ألف شخص، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1304 حالات بعد تسجيل أربع وفيات أمس.