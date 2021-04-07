ورشة عمل لطلاب الجامعات والمعاهد حول الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بحلوان، عن فعاليات ورشة العمل التي ينظمها المعهد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة حول الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل الجاري، بمشاركة طلاب الاتحادات والأسر الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية.وأوضح التقرير أن ورشة العمل تأتي ضمن فعاليات المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء 2021-2026، وفي إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتأهيل وتنمية قدرات الشباب لتطوير وتنمية المجتمع.وأوضح أن ورشة العمل استهلت فعالياتها بلقاء مفتوح بين الدكتور كريم همام، مدير المعهد والطلاب، استعرض فيها رؤية المعهد وبرامجه واستراتيجيته وأهدافه، كما أكد في كلمته على سعي المعهد الدائم نحو ربط طلاب الجامعات والمعاهد المصرية بصناع القرار لخلق قنوات حوارية تعمل على مواجهة الشائعات وتمكين الشباب من إبداء آرائهم حول مختلف القضايا الوطنية والمشاركة في صياغة القرارات الهامة بالدولة، ثم تلى اللقاء جلسة مع الدكتور رامي عاشور، عضو اللجنة الوطنية لليونسكو للحديث عن رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.وفي بداية فعاليات اليوم الثاني، التقى الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، الطلاب واستعرض رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التحول الرقمي والميكنة في مختلف القطاعات، كما تم تنظيم مجموعة من ورش العمل للتعريف بالاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء وأهدافها ومحاورها ومراحل العمل، وفي نهاية اليوم تم تنظيم لقاء بالأبطال الحقيقيين للعملية العسكرية الخاصة بتدمير ميناء إيلات البحري القبطان عمر عز الدين، والقبطان نبيل عبد الوهاب، بالإضافة للفنان هاني كمال، أحد الفنانين المشاركين في فيلم "الطريق إلى إيلات" للحديث عن أجواء الملحمة البحرية وتخطيطها وتنفيذها.وفي ختام اليوم الثاني، استضاف المعهد وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات في لقاء مفتوح مع الطلاب للتحاور حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الشباب، وخطة الدولة في تبني المواهب الصغيرة ورعايتها ومشاركة الشباب في المشروعات القومية، وقد ارتكزت تساؤلات الطلاب حول الأنشطة الطلابية واهتمام وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة بها.وعلى هامش ورشة العمل، تم تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والمسابقات بالتنسيق مع اتحاد الألعاب الإلكترونية، واختتمت الورشة فعالياتها بتوزيع شهادات على المشاركين.