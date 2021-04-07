صديق الأميرة ديانا: ستشعر بالحزن من خصام الأخوة

يقول بيرس مورجان "صديق ديانا" إن الأميرة الراحلة ستشعر بالرعب من الخلاف بين الأمير هاري وشقيقه ويليام حيث يتهم ساسكس بـ "تلطيخ الملكة".وتابع "مورجان" الذي يعمل صحفيا أن الأميرة ديانا كانت ستشعر بالرعب من الخلاف بين الأمير هاري والأمير ويليام، والذي قال إنه بشكل كبير بعد مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا وينفري في 7 مارس.قال مورغان إن أحد أكثر الأشياء حزنًا في المقابلة هو الضرر الذي سببته لرابطة الأخوة،كنت أعرف الأميرة ديانا جيدًا وأعتقد أنها ستصاب بالرعب من الانقسام بين هاري وشقيقه".ويعتقد الصحفي أن أحد أكثر الأشياء حزنًا في المقابلة هو الخلاف الأسري من خلال التشهير المروع للملكة، والذي تسبب بالفعل في أضرار في بعض دول الكومنولث الذين كانوا يشترون هذه الكذبة الشنيعة بأن الملكة عنصرية إلى حد ما، وترأس مؤسسة عنصرية.وعندما سأله وينفري كيف سيصف علاقته مع ويليام، 38 عامًا، أجاب الأمير البالغ من العمر 36 عامًا: "الفضاء".تحدث الزوجان عبر الهاتف بعد المقابلة، لكن جايل كينج كشفت أن المحادثة كانت "غير مثمرة".قيل أن ويليام كان غاضبًا لأن هاري ناقش مكالمتهما الخاصة مع صحفي، وأخبر من حوله أنه لم يعد بإمكانه الوثوق بأخيه.