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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القباج: تشغيل الأمهات وإشراك المرأة فى سوق العمل بالتوازي مع تطوير الريف

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:40 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن تعمل من خلال مشروع تنمية الأسرة على قضايا تنظيم الأسرة والتى تعتبر أساس المشروع للحد من الزيادة السكانية، بالإضافة لتوعية الأم بالصحة الإنجابية، منذ الحمل والولادة والاهتمام بصحتها وصحة أبنائها وتقديم سبل الدعم لها.

وأضافت في تصريحات للدستور، أن الوزارة تعمل أيضا من خلال المشروع على ضرورة إلحاق الأطفال بالتعليم، حيث يوجد حوالي مليون طفل خارج المدرسة ولا يتلقى التعليم، موضحة أن الوزارة تهيئ الأسرة وتدعمها للالتحاق بالتعليم، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

وأشارت إلى أن عددا من أبناء الأسر الفقيرة لا يلتحقون بالتعليم الجامعي لأسباب مادية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تدعم تكافل وكرامة التعليم الجامعي، بالإضافة لرعاية الطلاب المتفوقين بمرحلة التعليم الجامعي.

وأوضحت أن الوزارة تقوم من خلال المشروع على التنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادي للنساء وضرورة إشراك المرأة فى سوق العمل، من خلال تشغيل الأمهات والتنمية الاقتصادية لهن، بالإضافة إلى العمل على قضايا الزواج المبكر وختان الإناث ومواجهة الهجرة غير الشرعية التى تهدد أمن واستقرار الأسرة، بالإضافة إلى الدمج الأسري ومساعدة الأسر على الاستقرار والتوعية قبل وبداية الزواج من خلال مراكز الاستشارات الأسرية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وأيضا ضرورة إدماج الراجل فى التوعية.

وأشارت إلى أن تنمية الأسرة يتوافق تماما ويكمل الصورة مع مشروع تطوير الريف المصري، خصوصا أن القرى يتم تطويرها مع تطوير العشوائيات ونقلها لأماكن أكثر تطورا، حيث يعمل مشروع تطوير الريف المصري على تطوير البنية التحتية، ويعمل تنمية الأسرة على تنمية رأس المال الاجتماعي، حتى يكون الشخص فى مصر الجديدة.

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