رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الكهرباء»: 25 ألفا و800 ميجاوات الحمل المتوقع اليوم

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:06 م
الكهرباء
الكهرباء
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الأربعاء، بلغ 25 ألفًا و800 ميجاوات مقابل 25 ألفًا و100 ميجاوات أمس، فيما بلغ أدنى حمل أمس 16 ألفا و969 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء قد فعلت عددًا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وقد فعلت خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط 9 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 وحتى 30 أبريل الماضي.

ويأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-4-2021

«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق

السيسي لـ إثيوبيا: بلاش تحاولوا المساس بمياه مصر لأن كل الخيارات مفتوحة

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر


الصور

image description

«روبوت» جامعة أسيوط يتأهل ضمن 16 فريقا عالميا بمهرجان الهندسة الدولي

image description

وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

image description

تزامنا مع موكب المومياوات.. جامعة أسيوط تنظم فعالية مصر الحضارة

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي بني غالب

image description

محافظ أسيوط يتفقد شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر (صور)

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

رئيس مجمع الإصدارات الذكية: المشروع يضم أكبر مصانع الهولوجرام بالعالم

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

اختطاف صينيين اثنين يعملان في منجم ذهب في نيجيريا

أخبار حالة الطقس في مصر غدًا الخميس 8-4-2021

كيفية تسجيل تطعيم كورونا مصر للشباب وكبار السن

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
ماجد حبته
لا اتفاق.. لا توافق.. وربما لا سد
المزيد

الثقافة

إقبال كبير على حفل «الغوري للتراث» ببيت السحيمي (صور)

صدر حديثا.. «عندما تختفي الألوان» للنرويجية كونستانس وترجمة رندة حكيم

«كأنك لم تكن».. رواية جديدة لتيسير النجار عن دار خطوط وظلال

أحمد زكريا الشلق: العشوائيات كانت بؤرة للمخدرات والتطرف الدينى.. ومَنْ لا يعترف بإنجازات الحكومة فى الملف غائب عن الوعى