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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أوقاف القاهرة»: لا أنشطة دعوية في رمضان سوى خطبة الجمعة بسبب كورونا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:59 ص
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال
مصطفى عبدالله
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شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة خلال شهر رمضان، وتنفيذها بمنتهى الحزم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد خضر، مدير مديرية أوقاف القاهرة، أنه سيتم السماح بصلاة القيام بالمساجد مع التخفيف بما لا يتجاوز نصف الساعة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المقررة، مشيرا إلى أنه في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، لا توجد بالمديرية أنشطة دعوية خلال شهر رمضان سوي خطبة الجمعة والصلوات الخمس المصرح بها بالإضافة إلى صلاة القيام.

وأشار مدير مديرية أوقاف القاهرة إلى أنه سيتم فتح المساجد لأداء الصلاة، وصلاة الجمعة والخطبة، وصلاة التراويح بضوابط من بينها ارتداء الكمامة، واصطحاب سجادة الصلاة الشخصية، مع مراعاة اتخاذ مسافات التباعد الاجتماعي، مؤكدا على استمرار غلق دورات المياه والأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد وملحقاتها، واستمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الراتبة، وعدم السماح بإقامة موائد إفطار أو نحوه بالمساجد، أو باحاتها، أو ملحقاتها وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد.

وأضاف "خضر" أنه سيسمح بفتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة لصلاة العشاء والتراويح، بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال، أو أي أطعمة، أو مشروبات أَيًّا كان نوعها على الإطلاق، وعدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر، أما الفتح في جميع الصلوات فلابد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات.

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