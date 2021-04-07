العراق وبريطانيا يبحثان تعزيز التعاون بمجال مكافحة الإرهاب

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، اليوم الأربعاء، مع السفير البريطاني ستيفن هيكي، والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في المجال القضائي بين البلدين.ونقلت وكالة الأنباء العراقية، بيان مجلس القضاء الأعلى، والذي جاء فيه أن الجانبين بحثا متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة، بتقديم الدعم للقضاء العراقي في مجال مكافحة الإرهاب وتسليم المطلوبين.