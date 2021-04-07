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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نموذج جرار يعمل بالخلايا الشمسية في معرض جامعة عين شمس العلمي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:58 ص
جريدة الدستور
ريم محمود
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شاركت كلية الزراعة جامعة عين شمس في مؤتمر الجامعة العلمي التاسع، من خلال جناح في المعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر بعرض نموذج جرار يعمل بالخلايا الشمسية بدلا من البنزين ما يدعم اتجاه استخدام الطاقة النظيفة.

كما عرضت أيضا جهازًا يفصل مصادر الكهرباء عند تسرب غاز ويفصل الغاز والكهرباء في حالة حدوث حريق، وجهاز لإنتاج وتوليد طاقه من الصبغات المستخرجة من النباتات، فضلا عن إنتاج ستارة طبيعية من نبات السمار بدلًا من استخدام ستارة بلاستيك التى يصعب تدويرها كما أن الستارة السمار رخيصه الثمن.

إلى جانب انتاج مخبوزات من نبات الكنوا وإحلاله محل القمح، حيث أن نبات الكنوا عالى القيمة الغذائية ولا يسبب مشاكل لمرضى حساسيه القمح كما أنه يمكن زراعته فى الأراضي التى لا تصلح للزراعة ويمكن ريه بالماء المالح.

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