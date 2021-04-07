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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف الطبي وعلاج 190مواطنا بقرية المجاهد ببني سويف

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:57 ص
محمد هاني غنيم،
محمد هاني غنيم،
بنى سويف - محمد حفيظ
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية المجاهد مركز الفشن وبالتنسيق مع الوحدة المحلية، وتمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة، علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة، مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية

وأجرت القافلة الكشف على 192 مواطنًا وتوزيع بعض الأدوية بالمجان، وضمت عددًا من التخصصات الطبية والتي شملت (39 أطفال، 42 باطنة، 76رمد، 35عظام فيما تم إجراء تحاليل لعدد 22حالة، وعمل 30 نظارة طبية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبد الحميد منسق القوافل الطبية ومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة.

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