وزير الأوقاف يفتتح المجمع الإسلامي بمركز الداخلة غدا

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، المجمع الإسلامي الكبير "مسجد التواب الرحيم" بمركز الداخلة، يوم غد الخميس.و أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد أعمالها بالمجمع الإسلامي الكبير" مسجد التواب الرحيم"، بمركز الداخلة بالتعاون مع رئاسة المركز تمهيدا لافتتاحه، وتم الانتهاء من عمل الرسومات المعمارية على الطراز الإسلامي ويشمل مئذنتين، والمسجد وملحقاته بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 25 مليون جنيه.