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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إيرادات «وقفة رجالة» تقترب من 25 مليون جنيه

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:56 ص
وقفة رجالة
وقفة رجالة
محمد قدري
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يواصل فيلم "وقفة رجالة" تحقيقه لإيرادات عالية في شباك التذاكر منذ طرحه بداية العام الجاري بدور السينما بمشاركة عدد كبير من النجوم.

وخلال الأسبوع الجارى، حقق الفيلم إيرادات بلغت 785 ألف جنيها لتصل كافة إيراداته حتى الآن 24 مليونا و850 ألف جنيه متفوقا على كل الأفلام المنافسة العربية والأجنبية.

«وقفة رجالة» بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، محمد سلام، أمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر.

تدور أحداث فيلم في إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

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