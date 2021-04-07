الرئيس السيسى: تكلفة مجمع الخدمات وصلت مليار دولار.. والوثائق مؤمنة بنسبة 99.9%

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن أراضي الدولة والأوقاف يجب أن تكون لها وثائق خاصة بها من خلال تحقيق الدقة، متابعًا: "يكون لدينا مستندات لملكية الدولة، بحيث لا يتم تحويلهم إلا بإجراءات مؤمنة".وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية: "صرفنا ما يقرب من مليار دولار لتنفيذ مجمع الإصدارات المؤمنة، للاستفادة من هذا المجال الكبير".واستطرد: "الشهادات والوثائق التي تصدر من مجمع الخدمات يصعب ويستحيل تزويرها، بالإضافة إلى الجهد الذي تقوم به الدولة فى الحكومة الذكية بالعاصمة الإدارية"، معلقًا: "شوفوا نتيجة الدولة المصرية عندما نمارس هذا العمل بالطريقة دي مش بس منع الفساد، لا حوكمة إجراءتنا".وتابع: "مش القضية فقط لوزارة المالية إنه يواجه التهرب الضريبي وياخد مستحقاته لا.. عاوزين نثق في أنفسنا.. مجمع الوثائق هيضيف لبنة جيدة في إن إحنا نبقا واثقين في أنفسنا.. ما دام الشهادة طلعت من المركز يبقا خلاص بنسبة 99.9%".وأكمل الرئيس: "لما نيجي نقول النهاردة إن الشهادة الموجودة مع الطلبة في مراحل التعليم المختلفة ورسائل الدكتوراه كل واحد معاه وثيقة يصعب تزويرها"، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو "حوكمة الإجراءات مش بس منع الفساد".