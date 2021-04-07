كيف واجهت وزارة العدل تفشي كورونا داخل مقراتها؟

أعلنت وزارة العدل عن الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيرس كورونا عن طريق القطاعات والجهات المختصة، وتضمنت وﺿﻊ ﻣﻠﺼﻘﺎت إﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ والجهات التابعة، ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴة، مع متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة تلك المقار وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة، من خلال وضع لافتة أمام كل قاعة من قاعات المحكمة مبين بها العدد المسموح له بالدخول.أيضا، جرى وضع ملصقات ولافتات إرشادية بمقرات الشهر العقاري والتوثيق توضح أقرب فروع الشهر العقاري المحيطة حتى يتمكن المواطنون من الذهاب إليها منعًا للزحام، مع التأكيد على قرار منع التدخين نهائيا داخل مقرات العمل، وﺗﻮﻓﻴﺮ الأدوات اللازمة للوقاية والتطهير المطهرات والمنظفات المعتمدة وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة بشكل دوري، وأجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد، وتوفير نقاط حرجة لتطهير المترددين على مداخل وزارة العدل والمحاكم والجهات التابعة لها.كما علمت الوزارة على المتابعة المستمرة للتعقيم والتطهيا، وتشكيل فرق للمتابعة الدورية المستمرة والتنسيق مع مديريات الصحة على مستوى الجمهورية لتطهير مقار العمل،وتنظيم الدخول إلى اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ والجهات التابعة لوزارة العدل، فضلا عن تحديد العدد المناسب لدخول قاعات الجلسات بالمحاكم في ضوء مساحتها والتهوية المتوفرة بها والمسافات الآمنة التي يجب تركها للحيلولة دون انتشار الفيروس.وتضمنت القواعد الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين كل فرد وأخر داخل مقار العمل لكافة الخدمات التي يتم تقديمها، والتزام المتعاملين والمترددين على وزارة العدل والجهات التابعة لها والمحاكم وكذلك الموظفين باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بشأن الوقاية من انتشار الفيروس ووجوب ارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بتلك المقار، وقصر الدخول إلى مقار العمل على ذوي الصفة وبعد تقديم ما يثبت ذلك، كما تم تقسيم الجلسات على فترتين وتقسيم رول الجلسة بالتبعية للحد من الازدحام داخل قاعات المحاكم.