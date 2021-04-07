«بيطري القاهرة» يواصل تحصين الأبقار ضد «الجلد العقدي» في التبين

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، حملاتها لتحصين الحيوانات بناء على تعليمات الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية، وتحت إشراف الدكتور تامر المشد، مدير إدارة التبين البيطرية.وتشكلت لجنة من دكتورة إيمان هوارى، رئيس قسم الوقاية والإرشاد، وممدوح فهمي، وصفوت رفعت، والتي أجرت التحصين لعدد من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي فى نطاق حي التبينـ كما قامت اللجنة بتسجيل وترقيم مجموعة جديدة من الحيوانات، وعمل توعية للمربين بضرورة التحصين وترقيم وتسجيل الحيوانات للحصول على الخدمات البيطرية.