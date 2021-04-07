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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بيطري القاهرة» يواصل تحصين الأبقار ضد «الجلد العقدي» في التبين

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:52 ص
تحصين الأبقار
تحصين الأبقار
مصطفى عبدالله
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واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، حملاتها لتحصين الحيوانات بناء على تعليمات الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية، وتحت إشراف الدكتور تامر المشد، مدير إدارة التبين البيطرية.

وتشكلت لجنة من دكتورة إيمان هوارى، رئيس قسم الوقاية والإرشاد، وممدوح فهمي، وصفوت رفعت، والتي أجرت التحصين لعدد من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي فى نطاق حي التبينـ كما قامت اللجنة بتسجيل وترقيم مجموعة جديدة من الحيوانات، وعمل توعية للمربين بضرورة التحصين وترقيم وتسجيل الحيوانات للحصول على الخدمات البيطرية.
«بيطري القاهرة» يواصل تحصين الأبقار ضد «الجلد العقدي» في التبين
«بيطري القاهرة» يواصل تحصين الأبقار ضد «الجلد العقدي» في التبين
«بيطري القاهرة» يواصل تحصين الأبقار ضد «الجلد العقدي» في التبين
«بيطري القاهرة» يواصل تحصين الأبقار ضد «الجلد العقدي» في التبين

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