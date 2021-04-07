وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق المرحلة الأولى لمشروع تشغيل الشباب

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، انطلاق المرحلة الأولى لمشروع تشغيل الشباب خلال الصيف، وذلك بالتعاون بين تعليم مطروح الممثل في وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل وإحدى الشركات العالمية وسط إقبال كبير من الشباب وذلك بإحدى قاعات مكتبة مصر العامة.وأوضح وكيل تعليم مطروح أن التقديم لهذا الوظائف متاح حتى الثالثة عصر غد الخميس، لافتا إلى أن الشركة توفر مائتين وخمسين فرصة عمل لوظائف (عضو فريق، طباخ، ويتر) بمميزات مالية جيدة مع تخصيص مكافأة شهرية وبدلات انتقال وتوافر زي محدد للعمل ووجبة غذاء اثناء العمل مع توفير مسكن مناسب للشباب المغتربين.وأكد أن شروط العمل تضمنت أن يتوفر لدي الشاب المتقدم للوظائف المعلنة أن يتراوح من سن 17 عاما إلى 35 مع إحضار صورة المؤهل الدراسي للخريجين، وإثبات قيد للطلاب وصورة ضوئية من البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد.وثمن سلامة مجهودات العاملين بوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل والعاملين بالوحدة للاخلاص والتفاني في العمل وتفعيل التعاون مع شركة في سبيل توفير فرص عمل لشباب مطروح؛ تنفيذا لتعليمات قائد الأقليم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.