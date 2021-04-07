«تجميل أسوان الجامعي» يعيد زراعة يد نجار بعد بترها بالكامل (صور)

أجرى المستشفى الجامعي بمحافظة أسوان، عملية جراحية دقيقة شملت إعادة زراعة يد مفصولة بعد بترها بالكامل لنجار تم تحويله بشكل عاجل من مستشفى كوم أمبو، إثر تعرضه لقطع لليد بمنشار كهربائي حاد عن طريق الخطأ.و قال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، إن المستشفى لجامعي يقدم خدمات طبيبة فائقة وذلك من خلال الإمكانيات الطبية المتاحة، وحول العملية الدقيقة التي تم إجرائها أوضح أن المستشفى استقبل المريض بعد تحويل عاجل من مستشفى كوم أمبو بأسوان، إثر تعرضه لقطع لليد بمنشار كهربائي حاد عن طريق الخطأ في مساء الاثنين الساعة 11 مساء، وفور وصول الحالة للمستشفى الجامعي بأسوان الساعة 2:15 من صباح أمس الثلاثاء تم دخولها مباشرة للعمليات والطوارئ بقسم التجميل والإصلاح، وبدأت الجراحة بفريق طبي متخصص وذات كفاءة طبية عالية بالقسم من الجراحين وفريق التمريض المدرب والعاملين بالقسم، بسرعة التدخل والعمل على إعادة زراعة اليد المبتورة قبيل موت النسيج وذلك خلال الساعة الثالثة فجرًا.واستكمل عميد كلية الطب، أن العملية الجراحية استمرت لمدة 7 ساعات ونصف متواصلة تحت تخدير كامل بإشراف قسم التخدير والعناية، وبعد نجاح العملية خرج المريض بعدها للعناية الخاصة بقسم التجميل والحروق مع استقرار حالته واستقرار الدورة الدموية باليد التي تم توصيلها بالجراحات الميكروسكوبية، بفريق عمل مكون من 3 أطباء جراحين وأطباء مساعدين وطبيبين للتخدير والعناية مع فريق التمريض بالعمليات والعاملين بالمستشفى الجامعي لاجتياز هذا الحادث بأمان والحالة مستقرة وتحت الرعاية الطبية.من جانبه قال الدكتور أحمد قناوي، رئيس قسم التجميل بالمستشفى الجامعي، أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحية مكون من أطباء التخدير أصحاب الكفاءة العالية والرعاية، وضمن كلًا من الدكتور محمد حمدي، مدرس مساعد ونواب التخدير بالنوباتجية، وفريق التمريض محمد ثابت وتمريض الطوارئ.كما ضم الفريق الجراجي الذي أجرى العملية كلًا من الدكتورأحمد قناوي موسى، رئيس قسم التجميل، والدكتور محمود منصور كباش، والدكتور عمرو بهاء، والدكتور عمر الادفاوي، والنواب بقسم التجميل الطبيب جمال عز الدين، الطبيب أحمد صلاح، والطبيبة أميرة عنتر، والطبيب عبدالرحيم محمد، بالإضافة إلى فريق العاملين بالطوارئ الذين قاموا باستقبال الحالة وسرعة التحرك السريع والإسعاف الجيد، مما أدي إلي انقاذ الحالة وإعادة الكف المبتورة إلي مكانها الطبيعي بالذراع بعد نجاح العملية الجراحية التي قام بها الفريق الطبي المتميز بالمستشفى الجامعي.