وزير العدل: 4638 مأذونًا منهم 68 سيدة و928 موثقًا كنسيًا معتمدون بالوزارة

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة القضائية في إطار التوجيهات الرئاسية، من خلال عدد من المحاور أبرزها التطوير التكنولوجي، وتطوير بيئة عاملة، وتأمين الوثائق الخاصة بالوزارة، ويتم ذلك من خلال التعاون بين الوزارة مجمع الإصدارات المؤمنة من خلال عدة مشروعات تم تنفيذ بعضها.وأضاف وزير العدل خلال كلمة ضمن فعاليات افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، صباح الأربعاء، أن وزارة العدل تضم 4638 مأذونًا منهم 68 سيدة، و928 موثقًا كنسيًا، معلنًا عن إصدار 100 بطاقة مؤمنة وذكية تحت التجربة، واستكمال الباقي خلال الفترة المقبلة.