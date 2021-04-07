محافظ البحيرة يفتتح معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية بكفر الدوار

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، معرض السلع الغذائية " أهلا رمضان" المقام بمركز ومدينة كفر الدوار، والذي نظمته الغرفة التجارية برئاسة المهندس فتحي مرسي، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين، والطب البيطري، والوحدة المحلية برئاسة اللواء أحمد مرزوق.وأكد رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، أن المعرض يضم 13 من كبرى الشركات والسلاسل التجاريةوالتي توفر وتعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية، والسلع الأساسية، والرمضانية، واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 20 إلى 25% ومن المقرر أن يستمر المعرض على مدار شهر رمضان.وتفقد محافظ البحيرة أجنحة المعرض الذي تضمن مختلف المنتجات، من الخضر، والفاكهة، والسلع الغذائية والرمضانية، والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء، وأقسام للمجمدات من خضر، ولحوم، ودواجن، وأسماك، وأشاد بمستوى وجودة المعروضات للتخفيف عن المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، سواء للعارضين أو جمهور المستهلكين من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة، مع تنظيم دخول المواطنين للمعرض حتى لا يحدث تزاحم والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم.وأشار المحافظ إلى أن المعرض يعد ثاني معرض يتم افتتاحه خلال أسبوع بعد افتتاح معرض دمنهور، ضمن الجهود التي تقوم بها المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية، والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء أسعار والتوسع في فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن، كما وجه باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي، لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.يأتي ذلك بمناسبة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، وفي إطار حرص محافظة البحيرة على التوسع في فتح المعارض والمنافذ، لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.