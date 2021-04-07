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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تنفذ معالجة ثلاثية لتوفير مياه مشروع الدلتا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:38 م
توفير مياه مشروع
توفير مياه مشروع الدلتا
وائل القمحاوى
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واصلت وزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ خطة توفير المياه للأراضي الزراعية والمستصلحة ضمن مشروع "الدلتا الجديدة"، وفى إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتى تمثلت فى خطط ترشيد المياه وتوفيرها للأراضى المختلفة لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة فى تعداد السكان ومواجهة معدلات الفقر المائى من خلال استخدام أساليب جديدة للري.

وأكد المهندس محمد محمد عبدالعاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والرى، أهمية المشروع فى تحقيق التنمية وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى، مشيرا إلى توفير المياه اللازمة لرى كافة أراضي المشروع من خلال اعادة التدوير أو الرى الحديث.

وقال في تصريحات لـ"الدستور"، إن مصدر المياه الرئيسي للمشروع يتمثل فى إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى من خلال المعالجة الثلاثية الموجودة فى منطقة غرب الدلتا بالكامل، من خلال إنشاء محطات لرفع  ومعالجة مياه الصرف الزراعى واستخدامها فى رى الأراضى بعد تأهيلها مرتين أو ثلاثة.

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