القصير: الرعاية الصحية الشاملة السبيل الوحيد للوصول إلى «الصحة للجميع»

قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر خلال كلمتها، أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة تعد أهم العناصر الأساسية الحاسمة لمنظمة الصحة العالمية.وأضافت أن هذا ما أكدت عليه بوضوح أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الذي ينص على "ضمان أن يتمكن جميع الناس والمجتمعات من استخدام الخدمات الصحية المعززة والوقائية والعلاجية والتأهيلية والملطفة التي يحتاجون إليها، وذات جودة كافية لتكون فعالة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، والحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، والحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية الآمنة والفعالة وذات الجودة العالية والميسورة التكلفة للجميع.وتابعت خلال كلمتها الافتتاحية بـ"المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة" الذي أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية، صباح اليوم، من داخل مقر مجمع الإسماعيلية الطبي، والذي يتم الاحتفال به يوم السابع من إبريل بالتزامن مع "اليوم العالمي للصحة"، والذي تحييه منظمة الصحة العالمية في نفس التاريخ من كل عام، ويتم الاحتفال لعام 2021 تحت شعار "إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة" أن إيمان مصر الراسخ واعترافها بأهمية الرعاية الصحية الشاملة كإحدي ركائز النظام الصحي والسبيل الوحيد للوصول إلى "الصحة للجميع".ولفتت إلى أن مصر حددت بوضوح التغطية الصحية الشاملة كهدف ذي أولوية لإصلاح القطاع الصحي في خطة التنمية المستدامة 2030، والتي ترتكز على ثلاثة محاور سواء اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية.