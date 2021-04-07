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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الوزراء العراقي يعلن تأجيل عقد القمة الثلاثية مع مصر والأردن

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:46 ص
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
منار أحمد
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أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، عن تأجيل عقد القمة الثلاثية مع مصر والأردن، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية النيابية العراقية، أمس الاثنين، شددت على ضرورة إجراء دول المنطقة استثمارات في العراق، فيما أشارت إلى أن القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية المقرر عقدها في بغداد أُجلت ولم تلغى.

وقال عضو اللجنة ظافر العاني لوكالة الأنباء العراقية «واع»، مساء الاثنين، إن «القمة الثلاثية المقرر عقدها في بغداد موجودة على جدول الأعمال»، لافتًا إلى «تأجيلها لظروف آنية ولكنها لم تلغى».

وأضاف: «فائدة الحراك الدبلوماسي العراقي على مختلف الأصعدة منها أمنية، لأن الإرهاب حتى وإن تلقى ضربة قاصمة إلا أنه لايزال موجودًا سواء أكان خلايا أم فكرةً أم تمويلًا»، مشددًا على أن «تبادل المعلومات الأمنية بين دول المنطقة أمر مهم جدًا خصوصًا أن الإرهاب الموجود في العراق من النوع العابر للحدود».

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