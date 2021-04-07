وزير العدل: ندرس تسجيل جلسات المحاكم إلكترونيًا

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل: إن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة القضائية في إطار التوجيهات الرئاسية، من خلال عدة المحاور بداية من التطوير التكنولوجي وتطوير بيئة عاملة وتأمين الوثائق الخاصة بالوزارة، من خلال التعاون بين الوزارة مجمع الإصدارات المؤمنة من خلال عدة مشروعات تم تنفيذ بعضها.وأضاف «مروان» أن الوزارة تتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، لتنفيذ مشروع البطاقات المؤمنة والذكية للمأذونين والموثقين؛ لتوثيق عقود الزواج وتوفير قاعدة بيانات لهم.ولفت وزير العدل إلى أن الوزارة تدرس تسجيل جلسات المحاكم إلكترونيًا وتحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء وربطه بقاعدة البيانات المقروءة، ما يجعل مصر من الدول الرائدة في هذا الشأن، معربًا عن أمله في تحقق المشروع بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.