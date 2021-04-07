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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين: نواجه تحديات كورونا بالتوازي مع مواجهة الاحتلال

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:34 م
محمد اشتية
محمد اشتية
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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية: إن أرقام الإصابات بفيروس كورونا ما زالت مرتفعة، موضحًا أن الحكومة الفلسطينية واجهت الوباء في ظروف صعبة، خاصة في ظل الوضع السياسي، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني- في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الأربعاء إلى أن الحكومة الفلسطينية بدأت مرحلة التطعيم ضد الفيروس من أجل خلق المناعة في المجتمع.

وأكد «أشتية» أن القيادة الفلسطينية متمسكة بالحقوق الشرعية للدولة الفلسطينية، آملًا أن يكثف المجتمع الدولي من ضغطه على إسرائيل لضمان إجراءاتها الخاصة في مدينة القدس، موضحًا أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس وصل إلى نحو 750 ألف مستوطن، والذين يشكلون 24% من السكان، فيما يسيطر الاحتلال على 600 مليون متر مكعب من الحوض المائي الفلسطيني المكون من 800 مليون متر مكعب، كما يستهلك المستوطن 600 لتر يوميًا، مقابل 70 لترًا فقط للمواطن الفلسطيني.

ولفت «أشتية» إلى أن العجز في الموازنة الجديدة يصل إلى مليار دولار، فيما لم يصل أي مساعدات أمريكية كذلك، والتي كانت تبلغ 500 مليون دولار سنويًا، كما أن الحكومة جاهزة للتقشف، لكن لن يكون ذلك على حساب الوضع الصحي والفقراء والتعليم، وسلامة الناس.

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