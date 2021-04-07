هنا الزاهد تروج لـ «النمر» بنشر صورة من كواليس المسلسل

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورا من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "النمر"، من المقرر عرضه خلال شهر رمضان.وعلقت "هنا" عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، على صورة من كواليس المسلسل تجمعها بالفنان محمد إمام، متمنية أن يلاقي المسلسل إعجاب الجمهور، خاصة أن دورها مؤثر ويختلف عما قدمته في أعمالها السابقة.وأوضحت أن التحضير لشخصيتها لم يكن بالأمر السهل، لأن أحداث المسلسل تنتمي إلى الدراما الاجتماعية المشوقة التي تكشفها الحلقات الأولى من العمل.وتطل "هنا" بأسلوب جديد سيفاجئ الجمهور، فهى تعيش قصة حب مع بطل العمل الملقب بـ"النمر" ويجسده الفنان محمد إمام.. وتدور أحداث المسلسل حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة والأجواء التنافسية الموجودة طول الوقت بين تجار ومصانع الذهب، إذ يجسد إمام شخصية صعيدية.يشارك في بطولة المسلسل محمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم،، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.