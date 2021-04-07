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محافظات

«روبوت» جامعة أسيوط يتأهل ضمن 16 فريقا عالميا بمهرجان الهندسة الدولي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:42 ص
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أعلن الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، عن تأهل فريق طلاب الجامعة ضمن 16 فريقا على مستوى العالم في مسابقة روبوت "Student Design Competition"، والتي انطلقت ضمن فعاليات مهرجان الهندسة الدولي "E-Fast" الذي نظمته الجمعية الأمريكية لمهندسي الميكانيا.

وقال نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، أن الفريق الطلابي المشارك استطاع أن يضيف إنجازًا جديدًا للجامعة ضمن سجل إنجازاتها في شتى المسابقات والأبحاث العالمية والجوائز العلمية، سواء لأساتذة الجامعة وكوادرها العلمية أو لطلابها وهو ما يدعو للفخر لجامعة أسيوط العريقة، التي استطاعت خلال الآونة الأخيرة أن تثبت قدرتها الفائقة في مواكبة التطور والبحث العلمي وربط الدراسة الأكاديمية بالواقع العملي، مشيرًا إلى تقديم وافر الدعم لكافة الطلاب تعزيزًا لمهاراتهم وتشجيعًا لهم على المزيد من المشاركات البناءة التي من شأنها إعدادهم لسوق العمل على أعلى مستوى.\

وحول تفاصيل الفريق المشارك أوضح "غريب" أنه تمت مشاركة الطلاب من خلال نادي العلوم والتكنولوجيا بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ونجح فريق الجامعة المشارك في تجاوز المراحل الأولى والتأهل بشكل نهائي ضمن 16 فريقا على مستوى العالم للمنافسات النهائية، مضيفًا أن الفريق استطاع تصميم وبناء مركبة قادرة على جمع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للمساعدة في إطالة مدة التشغيل دون الحاجة لمصدر طاقة خارجي.

و أعلن أسماء طلاب الجامعة المشاركين في المسابقة وهم"نزار إبراهيم محمد، محمد أسامة حنفي، علياء عبد العزيز حمدان، عبد العاطي أحمد عبد العاطي، بيشوي زكريا، سامر سلطان، حمزة عنتر".
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط

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