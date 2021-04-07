كاتدرائية مارجرجس العاشر تنظم قداسا للأطفال بعيد البشارة

نظمت كاتدرائية القديس مار جرجس بالعاشر من رمضان، صباح اليوم قداس خاص بالأطفال، احتفالًا بعيد البشارة.وشارك في صلوات القداس كهنة وشمامسة الكنيسة، وعدد محدود من الأطفال مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بعيد «البشارة».عيد البشارة المجيد أحد الأعياد السنوية في الكنيسة، بل أهمها، كونه أول الأعياد المسيحية، فلولا البشارة وحلوله في بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء يسمونه رأس الأعياد والبعض يسمونه نبع الأعياد أو أصل الأعياد.وترجع قصة عيد البشارة إلى إنجيل لوقا عندما أرسل الله الملاك جبرائيل إلى العذراء مريم ليبشرها بتجسد المسيح منها.