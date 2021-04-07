خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومى 2021
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:48 م
الدستورطباعة
ننشر خطوات وطريقة الاستعلام عن الرقم التأميني، حيث يبحث الآلاف من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني والذي يعد النواة الرئيسية لنظام المعلومات إذ يتم تخصيص رقم للفرد من خلال محور نظام التأمين الاجتماعي بشكل تسلسلي مأيضًا إنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا، وإسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد وذلك بهدف تسيل الإجراءات على المواطنين.
- معرفة الرقم التأميني من خلال الرقم القومي للمؤمن عليهم.
- يستطيع صاحب المنشأة الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة وصيدها بالتفاصيل.
- معرفة العمالة المستمرة في العمال بالمنشأة وتاريخ بدء الاشتراك وآخر أجر أساسي ومتغير.
- معرفة العمالة المنتهى اشتراكهم التأميني بالمنشأة.
- معرفة كشف حساب المنشأة وسداد وتسوية المديونيات.
- يستطيع أصحاب المعاشات معرفة الخدمات التأمينية لذويهم وبيانات ملفاتهم التأمينية.
- الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف والمعاشات المستحقة.
- الاستعلام عن كل بيانات صاحب السيارة سواء كان فردًا أو شركة.
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- اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومى.
- اضغط على كلمة بدء الخدمة.
- إدخال البيانات الشخصية:- ( وهي بيانات الرقم القومى للمستعلم- والاسم الأول للأم ).
- اضغط على أنا لست روبوت.
- اضغط على إرسال الطلب.
- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.
أهمية استخراج الرقم التأمينيويستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي، ما هو الرقم التأميني وأهميته للمواطنين وأيضًا الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومي، حيث يوفر الرقم التأميني عدة خدمات هي:
- معرفة الرقم التأميني من خلال الرقم القومي للمؤمن عليهم.
- معرفة مدة تأمينية ومدد الاشتراكات في التأمين الاجتماعي والاستعلام عن الاستقطاعات.
- يستطيع صاحب المنشأة الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة وصيدها بالتفاصيل.
- معرفة العمالة المستمرة في العمال بالمنشأة وتاريخ بدء الاشتراك وآخر أجر أساسي ومتغير.
- معرفة العمالة المنتهى اشتراكهم التأميني بالمنشأة.
- معرفة كشف حساب المنشأة وسداد وتسوية المديونيات.
- يستطيع أصحاب المعاشات معرفة الخدمات التأمينية لذويهم وبيانات ملفاتهم التأمينية.
- الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف والمعاشات المستحقة.
- الاستعلام عن كل بيانات صاحب السيارة سواء كان فردًا أو شركة.
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رابط
المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للتقديم على عداد كودي
خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومى 2021
- الدخول من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن طريق الرابط التالي من هنا.
- اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومى.
- اضغط على كلمة بدء الخدمة.
- إدخال البيانات الشخصية:- ( وهي بيانات الرقم القومى للمستعلم- والاسم الأول للأم ).
- اضغط على أنا لست روبوت.
- اضغط على إرسال الطلب.
- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.