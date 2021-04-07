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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومى 2021

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:48 م
الاستعلام عن الرقم
الاستعلام عن الرقم التأمينى
الدستور
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ننشر خطوات وطريقة الاستعلام عن الرقم التأميني، حيث يبحث الآلاف من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني والذي يعد النواة الرئيسية لنظام المعلومات إذ يتم تخصيص رقم للفرد من خلال محور نظام التأمين الاجتماعي بشكل تسلسلي مأيضًا إنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا، وإسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد وذلك بهدف تسيل الإجراءات على المواطنين.

أهمية استخراج الرقم التأميني

ويستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي، ما هو الرقم التأميني وأهميته للمواطنين وأيضًا الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومي، حيث يوفر الرقم التأميني عدة خدمات هي:

- معرفة الرقم التأميني من خلال الرقم القومي للمؤمن عليهم.

- معرفة مدة تأمينية ومدد الاشتراكات في التأمين الاجتماعي والاستعلام عن الاستقطاعات.

- يستطيع صاحب المنشأة الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة وصيدها بالتفاصيل.

- معرفة العمالة المستمرة في العمال بالمنشأة وتاريخ بدء الاشتراك وآخر أجر أساسي ومتغير.

- معرفة العمالة المنتهى اشتراكهم التأميني بالمنشأة.

- معرفة كشف حساب المنشأة وسداد وتسوية المديونيات.

- يستطيع أصحاب المعاشات معرفة الخدمات التأمينية لذويهم وبيانات ملفاتهم التأمينية.

- الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف والمعاشات المستحقة.

- الاستعلام عن كل بيانات صاحب السيارة سواء كان فردًا أو شركة.

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خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومى 2021

- الدخول من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن طريق الرابط التالي من هنا.


- اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.

- اضغط على كلمة ​​بدء الخدمة.

- إدخال البيانات الشخصية:- ( وهي بيانات الرقم القومى للمستعلم- والاسم الأول للأم ).

- اضغط على أنا لست روبوت.

- اضغط على إرسال الطلب.

- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

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