

- معرفة الرقم التأميني من خلال الرقم القومي للمؤمن عليهم.

- معرفة مدة تأمينية ومدد الاشتراكات في التأمين الاجتماعي والاستعلام عن الاستقطاعات.



- يستطيع صاحب المنشأة الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة وصيدها بالتفاصيل.



- معرفة العمالة المستمرة في العمال بالمنشأة وتاريخ بدء الاشتراك وآخر أجر أساسي ومتغير.



- معرفة العمالة المنتهى اشتراكهم التأميني بالمنشأة.



- معرفة كشف حساب المنشأة وسداد وتسوية المديونيات.



- يستطيع أصحاب المعاشات معرفة الخدمات التأمينية لذويهم وبيانات ملفاتهم التأمينية.



- الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف والمعاشات المستحقة.



- الاستعلام عن كل بيانات صاحب السيارة سواء كان فردًا أو شركة.

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خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومى 2021 - الدخول من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن طريق الرابط التالي من هنا .

- اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى. - اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.



- اضغط على كلمة ​​بدء الخدمة.



- إدخال البيانات الشخصية:- ( وهي بيانات الرقم القومى للمستعلم- والاسم الأول للأم ).



- اضغط على أنا لست روبوت.



- اضغط على إرسال الطلب.



- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.