سفير الصين بالقاهرة يشيد بموكب المومياوات الملكية ويصفه بـ«غير المسبوق»

أشاد لياو ليتشيانج السفير الصينى بالقاهرة، بنجاح حفل موكب المومياوات الملكية، واصفا الحدث بأنه غير مسبوق وليس له مثيل.وأضاف السفير - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، من مقر السفارة، عبر خاصية الفيديو كونفرنس - أن مشهد نقل حوالي 22 من المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة المصرية كان مهيبا خلال مروره بشوارع القاهرة، وتم بشكل ناجح وأظهر مدى عراقة الحضارة المصريةوأشار إلى أنه تابع بنفسه التغريدات والتعليقات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، ما يؤكد أن الحدث يعكس مدى حرص المصريين على حضارتهم الفريدة ومدى فخرهم بها.ولفت إلى تعاون الصين مع مصر في مجال الآثار خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أنه خلال السنوات القليلة الماضية شارك خبراء صينيون في عمليات بمواقع أثرية في الأقصر، مؤكدا أن بكين دائما ما تسعى للتعاون مع الجانب المصري في هذا المجال من خلال الجامعات والكليات المختلفة.وأكد السفير إن الجانب الصينى يحرص على تعزيز التعاون في مجال الآثار وجميع المجالات من أجل تحقيق نتائج جيدة وملموسة على أرض الواقع.