تفاصيل قرار ملكة بريطانيا بتجريد 70 شخص من ألقاب شرفية

قررت اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، تجريد 70 شخص من ألقاب شرفية منحتهم إياهم وذلك بسبب سوء السلوك أو اصدار ضدهم أحكام بالسجن.ووفقًا لموقع mirror تم تجريد تسعة من الأشخاص من ألقابهم العام الماضي ليصل إجمالي العدد 70 شخص من بينهم المنتج السينمائي هارفي وينستين حيث صدر الحكم ضده بالسجن 23 سنة بأحد سجون نيويورك، حيث نال وسام الشرفي للمساهمه في صناعه السينما البريطانية عام 2004.والسبب في الغاء التكريم للعديد من الأحكام الخاصة بالسجن من جرائم التحرش بالأطفال والسبب الثاني لسحب الألقاب الشرفية بسبب الاحتيال.