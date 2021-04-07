السبكي: اللامركزية في تقديم الخدمة الصحية تضمن أعلى جودة للمواطنين

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية أحد أهم أولويات الهيئة، وهو ما يصمن إتاحة الخدمات الصحية على نطاق أكبر للمنتفعين وبأعلى جودة تضاهي المعايير العالمية، وذلك بالتوازي مع تحقيق الحماية المالية لكافة المواطنين من خلال تخفيض النفقات غير المباشرة مثل أعباء الانتقالات التي تمثل عائق رئيسي في طريق حصول المنتفعين على الرعاية الصحية الملائمة وخصوصًا بالنسبة للفئات الاجتماعية الأكثر فقرًا.جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بـ"المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة"، والذي أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية، صباح اليوم، من داخل مقر مجمع الإسماعيلية الطبي، والذي يتم الاحتفال به يوم السابع من إبريل بالتزامن مع "اليوم العالمي للصحة"، والذي تحييه منظمة الصحة العالمية في نفس التاريخ من كل عام، ويتم الاحتفال لعام 2021تحت شعار "إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة".