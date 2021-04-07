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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إجراءات «العدل» المميكنة بالمحاكم في ظل جائحة كورونا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:40 م
إجراءات «العدل» المميكنة
إجراءات «العدل» المميكنة
حسام محفوظ
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طوّرت وزارة العدل العديد من الخدمات التي تقدمها باستخدام التقنيات الحديثة، التي من شأنها التخفيف من آثار الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد، بما يحد من التكدس والازدحام.

وأعلنت الوزارة عن الإجراءات اللازمة التي أخذتها خلال الفترة الماضية لاستخدام التحول الرقمي والميكنة لمواجهة كورونا، وبينها ميكنة عملية التقاضي في محاكم الجنح (إنفاذ القانون) في بعض المحاكم، وتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.

كما فعلت الوزارة خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد في بعض المحاكم، خدمة الأرشيف الإلكتروني في بعض المحاكم، وتطبيق نظام إدارة المحاكم الإلكتروني في بعض المحاكم.

كما أطلقت الوزارة سيارة توثيق متنقلة وإضافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلى مقرات مكاتب البريد، وتفعيل خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر شبكة الإنترنت، وتطبيقات الهاتف الذكي (أرغب في عمل توكيل).

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