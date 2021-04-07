«أمن المنافذ» يضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية

تمكن قطاع امن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 قضايا أبرزها "بضائع أجنبية الصنع"، وفي مجال تهريب الألعاب النارية تم ضبط قضية.وفي مجال تهريب المواد المخدرة ضبطت 3 قضايا، والأمن العام 29 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، والمخالفات المرورية تم ضبط 1732 مخالفة متنوعة، تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 218 حكما قضائيا متنوعا، وفي مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط 3 قضايا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.