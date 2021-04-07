فتح التقديم لمهام إدارية شاغرة بالمراكز والوحدات بجامعة طنطا
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:37 ص
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغنيطباعة
أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، عن فتح باب التقديم لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام إدارية شاغرة بالمراكز الرئيسية والوحدات، وذلك في إطار الارتقاء بالأداء الوظيفي لكافة المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بعد هيكلتها وإعادة تقييمها كاملًا من الناحية الاقتصادية والخدمية.
و أوضح رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشكيل لجان لمقابلة المتقدمين وإتاحة الفرصة لاختيار الأفضل، في ضوء معايير موضوعية تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونزاهة بعيدا عن الوساطة والمحسوبية، مضيفا أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF، وبيان حالة معتمد من الجامعة ورؤية المتقدم لتطوير المركز أو الوحدة المتقدم لإدارتها على البريد الإلكتروني التالي،[email protected] tanta. edu. eg.
و أوضح رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشكيل لجان لمقابلة المتقدمين وإتاحة الفرصة لاختيار الأفضل، في ضوء معايير موضوعية تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونزاهة بعيدا عن الوساطة والمحسوبية، مضيفا أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF، وبيان حالة معتمد من الجامعة ورؤية المتقدم لتطوير المركز أو الوحدة المتقدم لإدارتها على البريد الإلكتروني التالي،[email protected] tanta. edu. eg.