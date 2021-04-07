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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

محمد الرشيدى: طرح شركات تعليم بالبورصة يخفض أسعار الجامعات

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:37 ص
المهندس محمد الرشيدي
المهندس محمد الرشيدي
اكرم عمران
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قال المهندس محمد الرشيدي نائب رئيس مجلس إدارة شركة تعليم لخدمات الإدارة، إن طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة بالبورصة المصرية هو الأول في مصر الذي يتم الترويج له عبر الـ "فيديوكونفرانس"، كما أن نتائج الطرح كانت كبيرة جدا، ليصل إلى حوالي 30 مرة في الطرح العام وأكثر من مرتين في الطرح الخاص، وهذا مهم جدًا لكسر خوف الشركات التي أجلت الطرح لتداعيات كوفيد19، كما أنه يمهد أن تتم كل الطروحات المقبلة يتم الترويج لها اون لاين.

وأضاف الرشيدي، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الأربعاء، بمقر البورصة المصرية، أن طرح شركة تعليم سيشجع شركات جديدة تعمل في قطاع التعليم على طرح أسهمها في البورصة، وهو ما يساهم في زيادة عدد الشركات المدرجة بالقطاع للمستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في التعليم سواء أفراد أو صناديق وبالتالي سوف يوفر لشركات التعليم سيولة تجعلها قادرة على أن توسع فى استثماراتها، وتبنى جامعات جديدة في كل أنحاء مصر، بالإضافة إلى تحقيق عائد كبير للتعليم والاقتصاد فى مصر.

وعدد الرشيدي، من فوائد طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة بالبورصة المصرية، وأبرزها أولًا زيادة عدد الجامعات الخاصة لسد فجوة نقص الجامعات، خاصة وأنه من المتوقع أن يصل عدد الطلاب الجامعيين إلى 4.2 مليون طالب عام 2030، ثانيًا زيادة عدد الجامعات سيحول المنافسة من أن الطالب ييحث عن حجز مقعد بالجامعات الخاصة، إلى تنافسية الجامعات لجذب الطلاب من خلال أسعار تنافسية أو توفير مناهج أفضل وشراكات قوية مع جامعات أجنبية، وهذا سيرفع من مستوى الطالب، ويشجع البحث العلمي في مصر، أو يوسع الرقعة الجغرافية التي يتوافر فيها التعليم العالي الخاص في مصر.

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