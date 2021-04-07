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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خريطة برامج ومسلسلات راديو مصر في رمضان ٢٠٢١

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:00 م
راديو مصر
راديو مصر
دعاء عبد المقصود
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أعد راديو مصر، مفاجآت عدة فى شهر رمضان، وذلك عبر مجموعة من البرامج والمسلسلات المميزة، من تقديم مذيعى الراديو إضافة إلى عدد من نجوم السينما والدراما، وأيضا أشهر الشيوخ والدعاة.

برامج ومسلسلات راديو مصر في رمضان 2021

وتشمل الخريطة الدرامية لراديو مصر على 4 مسلسلات، وعدد من البرامج المتنوعة والمختلفة.

وتشمل قائمة المسلسلات الدرامية هذا العام مسلسل "الصهبجية" بطولة حجاج عبد العظيم وسامح حسين وميرنا وليد.

- مسلسل "غرام واكصدام" بطولة يسرا اللوزي وياسر فرج، من تأليف أحمد درويش وإخراج إيهاب منير، إنتاج هبة الهواري شركة انتروميديا.

- مسلسل "بالشقلوب" بطولة بيومي فؤاد ومحمد على رزق ومارتينا عادل، تأليف أيمن فتيحة وإخراج إيهاب منير، إنتاج هبة الهواري شركة انتروميديا.

مسلسلات راديو مصر في رمضان

- مسلسل "تيته وأنعام" بطولة انعام سالوسة وحسن عبد الفتاح، وإخراج علي مصيلحي، وتأليف أيمن فتيحه، إنتاج هبة الهواري شركة انتروميديا.

أما بالنسبة للبرامج فتقدم المحطة عددا من البرامج المتنوعة خلال شهر رمضان منها:

- برنامج "خط الخير" تقديم عمرو الليثي، إنتاج شركة راديو وان.

- برنامج "عربيتي" تقديم هشام الزيني، إنتاج شركة راديو وان.

- برنامج "جيل وجيل" تقديم فريدة الشوباشي وحمدي صلاح، إنتاج هبة الهواري شركة انتروميديا.

- برنامج "من القلب للعقل" تقديم رجائي عطية، إنتاج هبة الهواري شركة انتروميديا.

- برنامج "فاضل ساعتين" تقديم شريف باهر، إنتاج هبة الهواري شركة انتروميديا.

- برنامج" رمضان كريم" تقديم كريم الحسيني، إنتاج هبة الهواري شركة انتروميديا.

- برنامج" الفطار على النار" تقديم الشيف غادة جميل، إنتاج هبة الهواري شركة انتروميديا.

- برنامج" الخيمة" يتناوب على تقديمه أبناء راديو مصر، يبث كل خميس على الهواء مباشرة، ولقاءات فنية ثقافية.

- برنامج" فنجان قهوة" تقديم وفاء شهبور.

- برنامج "ماوراء الكمامة" تقديم راندا الهادي.

- برنامج "فينا الخير" تقديم منة المصري.

- برنامج "أيام في رمضان" تقديم رامي سعد.

- برنامج "بقولك ايه يا اكسلانس" تقديم كريم كوجاك

- برنامج " مدد بلا عدد" تقديم أحمد منتصر.

- برنامج "فادعوه بها" تقديم سامح رجب.

- برنامج "بهم نهتدي" تقديم علياء الملاح.

- برنامج "بلسان نبي" تقديم أحمد الموجي.

- برنامج "بداية صح" تقديم محمد بركة.

"افيدونا" تقديم حازم البهواشي.


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