1203 إصابة جديدة بكورونا في عمان
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:36 ص
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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأربعاء تسجيل 1203 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 166 ألفا و685 إصابة.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزارة قولها، إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلي 1735، بالإضافة إلي تسجيل 746 حالة تعاف ليبلغ إجمالي المتعافين 149 ألفا و49 حالة شفاء.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزارة قولها، إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلي 1735، بالإضافة إلي تسجيل 746 حالة تعاف ليبلغ إجمالي المتعافين 149 ألفا و49 حالة شفاء.